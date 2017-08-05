Good_work_

Честность - залог успеха

| • Ретушь фото

| • Копирайт и рерайт

| • Вёрстка сайтов

| • Написание отзывов

| • Переводы

--------------------------------|Контакты:

--------------------------------| • Вк: https://vk.com/nikita_vlasyuk

--------------------------------| • Gmail: [email protected]

--------------------------------| • Mail: [email protected]

Ретушь и обработка фотографий:

занимаюсь данным ремеслом с 11 лет, изначально делал это для друзей бесплатно, но потом мне посоветовали

пойти на биржу фриланса и попробовать себя здесь.

Я стал усердно прокачивать свои навыки, и вот чему я научился:

•Ретушь (почти любая)

•Профессиональная цветокоррекция и тонирование

•Коллажирование

•Изменения цвета ЧБ фото

•Художественная обработка любой сложности

•Обтравка

•Замена фона

Копирайтинг:

Если Вас интересует унизительно-дешевая услуга копирайтера за 10 рублей — то могу вам посоветовать очень много таких людей. Таких горе-писак тьма в сети. Хотите, чтобы ваш сайт или блог упал в рейтинге, тогда заказывайте НЕ у меня!!!

Я пишу для того, чтобы вам и вашим клиентам было приятно читать эти статьи. Выдаю достойный, продающий материал. Без бессмысленных водоемов ненужных слов. Знаю, как вывести сайт с помощью текста в топ Яндекс`а и Google. Могу захватить внимание читателя, превратив его в неподдельный интерес.

Контакты:

Gmail [email protected]

E-mail - [email protected]

ВК - https://vk.com/nikita_vlasyuk

Skype - Никита 0372

ICQ - 714 302 562

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