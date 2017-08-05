Good_work_

Есть текст, вам его нужно переписать, чтобы уникальность его была 100% по text.ru Должно быть не меньше 2000 символов. Цена = 40 рублей
| • Ретушь фото
| • Копирайт и рерайт
| • Вёрстка сайтов
| • Написание отзывов
| • Переводы
--------------------------------|Контакты:
--------------------------------| • Вк: https://vk.com/nikita_vlasyuk
--------------------------------| • Gmail: [email protected]
--------------------------------| • Mail: [email protected]
Ретушь и обработка фотографий:
занимаюсь данным ремеслом с 11 лет, изначально делал это для друзей бесплатно, но потом мне посоветовали
пойти на биржу фриланса и попробовать себя здесь.
Я стал усердно прокачивать свои навыки, и вот чему я научился:
•Ретушь (почти любая)
•Профессиональная цветокоррекция и тонирование
•Коллажирование
•Изменения цвета ЧБ фото
•Художественная обработка любой сложности
•Обтравка
•Замена фона
Копирайтинг:
Если Вас интересует унизительно-дешевая услуга копирайтера за 10 рублей — то могу вам посоветовать очень много таких людей. Таких горе-писак тьма в сети. Хотите, чтобы ваш сайт или блог упал в рейтинге, тогда заказывайте НЕ у меня!!!
Я пишу для того, чтобы вам и вашим клиентам было приятно читать эти статьи. Выдаю достойный, продающий материал. Без бессмысленных водоемов ненужных слов. Знаю, как вывести сайт с помощью текста в топ Яндекс`а и Google. Могу захватить внимание читателя, превратив его в неподдельный интерес.
Контакты:
Gmail [email protected]
E-mail - [email protected]
ВК - https://vk.com/nikita_vlasyuk
Skype - Никита 0372
ICQ - 714 302 562
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- Рерайтинг1 исполнительЗакрыт6 лет назад