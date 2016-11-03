Сделать рерайт статьи: https://divno.info/nov/kardiohirirug-pishet-o-kovid-19-etot-virus-estet-ego-zadacha-probratsya-v-otdely-dyhatelnyh-putej/ Кардиохирируг пишет о Ковид-19: «Этот вирус эстет, его задача: незаметно пробраться в отделы дыхательных путей». Текст разбить на логически осмысленные абзацы, поставить подзаголовки. Грамотно, без воды. Размер текста, примерно, ...
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Сделать рерайт статьи: https://foto-elf.ru/pomolodet-za-dva-chasa-top-5-sovetov/Помолодеть за два часа: ТОП-5 советовВступление: 2-3 предложения.Основная частьЗаключение: 2-3 предложенияТекст разбить на абзацы, проставить заголовки, маркированные списки приветствуются.Размер статьи от 1.7КЗ до 2.2КЗ без пробеловУникальность по text.ru – не менее 95%Рерайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
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Сделать рерайт статьи https://foto-elf.ru/aloe-vera-for-skin/ Текст разбить на логически осмысленные абзацы, поставить 2-3 заголовка. Маркированные списки приветствуются. МОЖНО использовать дополнительные источники из Сети для более полного раскрытия темы. ...Рерайтинг25 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать рерайт статьи: http://vdizayne.ru/bit/3807-top-10-domashnix-veshhej-kotorye-zhelayut-vashej-smerti.htmlТекст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник.Допускается (и приветствуется) использовать дополнительные источники из интернета, для максимально полного освещения темы.Размер статьи примерно такой же, как в оригинале. Плюс/ минус немного некритично))Уникальность ...Рерайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать рерайт статьи: https://foto-elf.ru/aptechnyie-krema-dlya-litsa/Ключевик: аптечные крема для лица вставить в текст с плотностью: один ключ на 80-90 СЛОВ. В первом и последнем абзаце обязательно. Склонять и разбавлять ключи МОЖНО. Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
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Сделать рерайт статьи: аквариум на кухне http://vdizayne.ru/kitchen/277-akvarium-v-interere-kuxni.htmlКлючевик: «аквариум на кухне» вставить в текст ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьиСклонять и разбавлять ключ МОЖНО.Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник.Допускается (и приветствуется) ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры) Нужно сделать рерайт этих статей: 1. http://goo.gl/RpfYyE ключ "идеальная кожа лица" поставить в текст 4-5 раз 2. http://goo.gl/jvCQLV ключ "желатин от морщин" поставить ...Копирайтинг60 заявокЗакрыт7 лет назад
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Нужно сделать качественный рерайт статьи: http://www.ventilyacija-spb.ru/polez-info/10188-raznovidnosti-solnechnykh-kollektorov разновидности солнечных коллекторов Ключевик: "солнечные коллекторы" вставить в текст ТРИ раза: в начале, ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.Нужно сделать рерайт статьи http://www.neoclass.ru/100/105.htm дизайн мебели и интерьера. Текст разбить на абзацы. В каждом абзаце должно быть 400-500 знаков б/п. ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать рерайт статьи: http://foto-elf.ru/maski-dlya-zhirnoy-kozhi-litsa/ Структура статьи: Краткое вступление: 3-4 предложения Описания масок для кожи: выбрать ПЯТЬ любых из статьи и описать, ингредиенты оформить маркированным списком, ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать глубокий рерайт статьи: http://foto-elf.ru/ochen-zhirnaya-kozha-litsa-chto-delat/ Размер статьи: 4-4.5КЗ без пробелов Текст разбить на абзацы, поставить заголовки. В заголовках упомянуть словосочетание "кожа лица", склонять можно, например: ...для кожи лица ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад