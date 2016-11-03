Сделать рерайт статьи: аквариум на кухне http://vdizayne.ru/kitchen/277-akvarium-v-interere-kuxni.htmlКлючевик: «аквариум на кухне» вставить в текст ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьиСклонять и разбавлять ключ МОЖНО.Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник.Допускается (и приветствуется) ...