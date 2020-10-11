GooglePageQualit

Google Page Quality
КАК АСЕССОРЫ GOOGLE ОЦЕНИВАЮТ САЙТЫ?
https://qualityraters.net/google/
КТО ТАКИЕ АСЕССОРЫ GOOGLE?Оценщики качества – асессоры специалисты по оценке качества страниц и поисковой выдачи для компании Google.
Специалисты по оценке качества результатов поиска определяют, в какой мере тот или иной сайт удовлетворяет потребность посетителей в качественной информации и оценивают надежность источника.
На основе оценок асессоров, Google проводит регулировку своих алгоритмов ранжирования сайтов.
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