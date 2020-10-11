GooglePageQualit

Гугл GooglePageQualit

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Google Page Quality

КАК АСЕССОРЫ GOOGLE ОЦЕНИВАЮТ САЙТЫ?

https://qualityraters.net/google/﻿

КТО ТАКИЕ АСЕССОРЫ GOOGLE?

Оценщики качества – асессоры специалисты по оценке качества страниц и поисковой выдачи для компании Google. 

Специалисты по оценке качества результатов поиска определяют, в какой мере тот или иной сайт удовлетворяет потребность посетителей в качественной информации и оценивают надежность источника. 

На основе оценок асессоров, Google проводит регулировку своих алгоритмов ранжирования сайтов. 