Профессиональная фотография, ретушь, контент для соц сетей

Здравствуйте!

Меня зовут Оксана, и я - профессиональный фотограф. Мой опыт работы в фотосъёмке 10 лет, из которых 5 я занимаюсь ретушью, а именно: ретушь портрета, одежды и обуви, добавить - убрать объект на изображении, обтравка, монтаж и т.д. По образованию я - социолог, преподаватель социологии, но в 2019 году я пошла переквалификацию в графического дизайнера. С тех пор я умею работать в иллюстраторе, создавать векторные, пиксельные изображения и примитивную анимацию, иконки. Верстаю брошюры, баннеры, визитки, стикеры, подарочные сертификаты и другую полиграфию. Кроме того, умело обращаюсь как с естественным, так и со студийным светом, создаю актуальный контент для запрещённой соц сети (reels, stories, фото), придумываю различные креативы. С этой весны активно снимаю еду.

Буду рада вам помочь!