Поиск клиентов для создания сайта.
Добрый день! Я-Александра, посредник. Ищу клиента мастеру под оформление сайта.
Мастер всегда подстраивается под клиента, сделает все по вашем критериям и заказу. Имеется большой опыт в этой сфере (оформлено более 5 сайтов с нуля). Портфолио:https://www.behance.net/murverenada5d
Не работаем по предоплате, постоянно забывают.
Цена:лендинг 2.000р
многостраничник 3500р
Если заинтересовала-пишите в инстаграм: nepoladki_shokoladki
Буду рада сотруднечеству.
Действие аккаунта приостановлено!