Поиск клиентов для создания сайта.

Добрый день! Я-Александра, посредник. Ищу клиента мастеру под оформление сайта.

Мастер всегда подстраивается под клиента, сделает все по вашем критериям и заказу. Имеется большой опыт в этой сфере (оформлено более 5 сайтов с нуля). Портфолио:https://www.behance.net/murverenada5d

Не работаем по предоплате, постоянно забывают.

Цена:лендинг 2.000р

многостраничник 3500р

Если заинтересовала-пишите в инстаграм: nepoladki_shokoladki

Буду рада сотруднечеству.