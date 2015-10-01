Разработка сайтов и дальнейшее их сопровождение

Троянов Артем Александрович

Дата рождения: 12 апреля 1990 г.

Гражданство: Россия

Прописка: г. Иваново

Семейное положение: Холост

Желаемый график работы: Полный рабочий день или частичная занятость

Образование:

1996-2007 г. Средняя общеобразовательная школа №55 г. Иваново

2007-2012 г. ИГЭУ им. В.И. Ленина, теплоэнергетический факультет, кафедра автоматизации технологических процессов (ТЭС и АЭС)

2008-2011 г. Обучался и закончил военную кафедру при ИГЭУ (Дальняя связь).

Опыт работы:

2012 год – Profi-Studio г. Иваново (profi-studio.ru) — Информационные технологии/системная интеграция

Должность: Специалист технической поддержки

Обязанности: Наполнение сайтов клиентов актуальными данными, новостями, статьями. Расширение функционала уже готовых проектов. Добавление элементов интерфейса и форм на сайт. Создание резервных копий сайтов, обеспечение сохранности данных.

2012 год – ТД ”Золотое Время” г.Иваново

Должность: Администратор интернет магазина GoldTimeRus.Ru

Обязанности: Наполнение сайта товарами, приём заказов и заключение договоров с поставщиками.

Дополнительная информация:

Технические навыки: Работа в Интернете (покупка хостинга, домена, установка CMS на хостинг, настройка под конкретные нужды, установка дизайна, необходимых плагинов для расширения функционала, наполнение сайтов контентом), мониторинг сайта на предмет доступности, проверка времени отклика сайта, проверка скорости загрузки и веса страницы, повышение ТиЦ и PR сайта, продвижение по поисковым запросам (обычно низкочастотным). Продвинутый пользователь ПК, Word, Excel.

Знание иностранных языков:

Русский — родной

Английский — базовые знания

Французский — читаю, перевожу со словарем

Физическая подготовка: Бег на стадионе, занятия в тренажёрном зале, бассейн.

Личные качества: Энергичен, целеустремлён, усидчив, не конфликтен, стрессоустойчив, внимателен к мелочам, несколько раз перепроверяю выполненную работу (не в ущерб производительности).