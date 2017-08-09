Gordey_Forge

Интересы: занимаюсь написанием стихом и песен для своего музыкального альбома, полтора месяца назад приступил к работе над собственной книгой.

Написанием уникальных статей занимаюсь уже более года, уникальность текста не ниже 90%. Грамотен и исполнителен, выполняю заказ любой тематики. Более того, писал сценарии видео блогов/репортажей для молодых каналов Youtube.

Любимые темы: строительство, психология, философия и программирование.