Всем здравствуйте! Я начинающий копирайтер с "воспаленным" чувством ответственности за проделанную работу. Считаю, что, прежде всего в моих интересах выполнить Ваш заказ с учетом всех нюансов и пожеланий, оперативно и грамотно. Так, чтоб Вы воскликнули "Ах!", написали хвалебный отзыв и много-много раз возвращались к моему профилю.

В силу своего юного возраста пишу эмоционально и люблю социальные темы. Избегаю речевых клише и штампов. Гарантирую, что написанное мной будет иметь свое лицо и не раз вспоминаться Вашими клиентами. Никогда не берусь за заказ, заведомо зная, что не смогу его выполнить.