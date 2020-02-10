Помощь юриста

Подготовка и размещение заявок на участие в конкурентных закупках;Анализ документации (проверка наличия необходимых для участия в закупке допусков, лицензий навыполнение работ) в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ;Подготовка документации для проведения различных видов закупочных процедур;Контроль проведения закупки на всех этапах;Сопровождение заключенного договора (контракта) до полного исполнения:Споры с ФАС;Консультирование клиентов организации в устной и письменной форме;Разработка, составление, юридическая экспертиза различных видов договоров (поставки, подряда, купли-продажи, государственных (муниципальных) контрактов и др.), других юридических документов.Представительство арбитражных судах и судах общей юрисдикции; подготовка необходимых документов в процессе судопроизводства, защита интересов в арбитражных судах всех инстанций и на стадииисполнительного производства. Досудебное урегулирование споров, составление и заключениемировых соглашений..