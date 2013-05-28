Добрый день! Я Профессиональный переводчик с высшим лингвистическим образованием! Профессиональный диктор! Специализируюсь на переводе и озвучивании видео роликов. Переводил видео для таких компаний как alfaevents, razmir, laimalux и многих других. Качественный перевод, поставленный голос, профессиональное оборудование для озвучивания (есть студия).
Гарантирую высокое качество и быструю скорость выполнения.
Цены:
Перевод от 80 до 150р минута.
Озвучивание от 80 до 170р минута.
При большом объеме возможны скидки!
Вот ссылки на некоторые примеры моих работ:
http://www.youtube.com/watch?v=NtyJmN5nFEI товары для оздоровления
http://www.youtube.com/watch?v=7gcMBruDs7E Джон Грей рассказывает об онлайн тренинге для России.
http://www.youtube.com/watch?v=Ok5Ch1Fjoqk приложение для андроид