Перевод \ озвучивание

Добрый день! Я Профессиональный переводчик с высшим лингвистическим образованием! Профессиональный диктор! Специализируюсь на переводе и озвучивании видео роликов. Переводил видео для таких компаний как alfaevents, razmir, laimalux и многих других. Качественный перевод, поставленный голос, профессиональное оборудование для озвучивания (есть студия).

Гарантирую высокое качество и быструю скорость выполнения.

Цены:

Перевод от 80 до 150р минута.

Озвучивание от 80 до 170р минута.

При большом объеме возможны скидки!

Вот ссылки на некоторые примеры моих работ:

http://www.youtube.com/watch?v=NtyJmN5nFEI товары для оздоровления

http://www.youtube.com/watch?v=7gcMBruDs7E Джон Грей рассказывает об онлайн тренинге для России.

http://www.youtube.com/watch?v=Ok5Ch1Fjoqk приложение для андроид