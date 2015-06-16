Предоставляю следующие виду услуг:
- изготовление одностраничных сайтов Landing Page «под ключ»;
- дизайн одностраничных Landing Page (формат PSD);
- дизайн баннеров и почтовых рассылок.
Профильное образование: художественная школа и институт, по специальности "Реклама". Постоянно повышаю уровень образования. Знаю основы HTML/CSS, но вёрсткой сам лично, на данный момент, не занимаюсь. Есть успешный опыт работы программистом (MySQL, PHP, AS3). Быстро обучаюсь. Работал в рекламе. Последний год профессионально занимаюсь дизайном Landing Page.
Преимущества, которые вы получаете, работая со мной:
1. Дизайн Landing Page – это моя специализация;
2. У меня вы можете заказать дизайн сопутствующих продающих материалов – баннеров и почтовых рассылок;
3. Каждый последующий заказ, будет обходится вам со скидкой 10% относительно полной первоначальной стоимости.
Весь дизайн производится в строгом соответствии с заданием заказчика. Если требуется что-то изменить/дополнить – вносятся бесплатные корректировочные правки (до 3-х этапов).
БОНУСЫ:
1. К заказанному дизайну сайта, на сумму свыше 9 500 руб. бонус – дизайн статичного баннера БЕСПЛАТНО.
2. При заказе сразу двух дизайнов сайтов, вы получаете скидку 25%.
Работаю по предоплате 50%, или через сервис «Безопасная Сделка».
Способы оплаты: WebMoney, Yandex.Деньги, QIWI, пластиковая карта, «Безопасная Сделка».
Если вы цените качество и ответственность в работе,
прошу связаться со мной по контактам:
Телефон: 8 (905) 140-42-74
Скайп: danila_penzin
E-mail: [email protected]
Страница вконтакте: vk.com/danila_penzin
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