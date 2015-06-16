Сайты под ключ

Предоставляю следующие виду услуг:

- изготовление одностраничных сайтов Landing Page «под ключ»;

- дизайн одностраничных Landing Page (формат PSD);

- дизайн баннеров и почтовых рассылок.

Профильное образование: художественная школа и институт, по специальности "Реклама". Постоянно повышаю уровень образования. Знаю основы HTML/CSS, но вёрсткой сам лично, на данный момент, не занимаюсь. Есть успешный опыт работы программистом (MySQL, PHP, AS3). Быстро обучаюсь. Работал в рекламе. Последний год профессионально занимаюсь дизайном Landing Page.

Преимущества, которые вы получаете, работая со мной:

1. Дизайн Landing Page – это моя специализация;

2. У меня вы можете заказать дизайн сопутствующих продающих материалов – баннеров и почтовых рассылок;

3. Каждый последующий заказ, будет обходится вам со скидкой 10% относительно полной первоначальной стоимости.

Весь дизайн производится в строгом соответствии с заданием заказчика. Если требуется что-то изменить/дополнить – вносятся бесплатные корректировочные правки (до 3-х этапов).

БОНУСЫ:

1. К заказанному дизайну сайта, на сумму свыше 9 500 руб. бонус – дизайн статичного баннера БЕСПЛАТНО.

2. При заказе сразу двух дизайнов сайтов, вы получаете скидку 25%.

Работаю по предоплате 50%, или через сервис «Безопасная Сделка».

Способы оплаты: WebMoney, Yandex.Деньги, QIWI, пластиковая карта, «Безопасная Сделка».

Если вы цените качество и ответственность в работе,

прошу связаться со мной по контактам:

Телефон: 8 (905) 140-42-74

Скайп: danila_penzin

E-mail: [email protected]

Страница вконтакте: vk.com/danila_penzin