Gorogetskaya

Профессиональная настройка рекламы в Яндекс.Директ и Гугл ADS

Опыт работы 1 год.

Открутила более 1 млн. руб. в Яндекс. Директ и Гугл ADS

Гарантирую, что реклама будет настроена качественно, проработка семантики и минусация слов происходит вручную.

Сертификаты: https://docs.google.com/document/d/1N-_03Xvx9wiowdcIqRxnVONNo62ZjZxUufTPEUjo0f4/edit?usp=sharing

Кейс: как удалось кардинально изменить работу рекламы. Повысить CTR c 6% до 35% и снизить цену конверсии в 3 раза.

https://docs.google.com/document/d/1_uks5fpdxuvsJx_FKIsqjafEAmEUK0lOf8qZCsliqXA/edit?usp=sharing