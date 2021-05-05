Gorogetskaya

Профессиональная настройка рекламы в Яндекс.Директ и Гугл ADS
Опыт работы 1 год.
Открутила более 1 млн. руб. в Яндекс. Директ и Гугл ADS
Гарантирую, что реклама будет настроена качественно, проработка семантики и минусация слов происходит вручную.
Сертификаты: https://docs.google.com/document/d/1N-_03Xvx9wiowdcIqRxnVONNo62ZjZxUufTPEUjo0f4/edit?usp=sharing
Кейс: как удалось кардинально изменить работу рекламы. Повысить CTR c 6% до 35% и снизить цену конверсии в 3 раза.
https://docs.google.com/document/d/1_uks5fpdxuvsJx_FKIsqjafEAmEUK0lOf8qZCsliqXA/edit?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!