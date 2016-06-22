Gosha5767

Георгий Gosha5767

 
56 летУзбекистан/Ташкент
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Вебмастер, создание и администрирование сайта на Joomla, копирайтинг

Вебмастер, создание и администрирование сайта на Joomla, копирайтинг и рерайтинг.

Самостоятельно создал сайт http://sitedelkin.ru/.

Создавал и размещал контент, занимался внутренней и внешней оптимизацией сайта.

Опыт работы с движками:

Установка сайта (шаблона) на хостинг; правка HTML кода страниц сайта, модулей; внутренняя и внешняя оптимизация:

  • Joomla
  • Word Press
  • phpBB
  • Open Cart
Работал на:

- eTXT.ru - биржа уникального контента (ссылка на профиль с отзывами: http://www.etxt.ru/gosha5767.html)

- textsale.ru - биржа статей

Знание HTML, css, фотошоп

Стоимость моих работ :

Установка сайта (шаблона) на хостинг             -        500 руб

 Правка кода HTML (от сложности)                  -         200 - 700 руб

 Установка расширений для сайта                    -        100 - 500 руб

 Добавление готовых (ваших) описаний 

    товаров, картинок                                         -         20 руб 

 Самостоятельный поиск контента

(информации и изображений)

и вставка на сайт                                              -          25 руб

Добавление готовых статей на сайт                -          от 20 руб. за 1 статью

 Уроки по скайпу     (за 1 час)                          -          300 руб

 Удаление скрытых ссылок (1 шт)                    -          200 - 700 руб

Миграция сайта Joomla 1.5x до Joomla 3.4x    -         3000 руб

Все остальное - по согласованию с клиентом. 

Оплата — WebMoney, PepfectMoney, Contact24

Мои контакты:

Skype — Gosha5767

E-mail — [email protected]

HTMLCSSJoomlaPhotoshopСайт на JoomlaСтатьи для сайтаphpBB
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