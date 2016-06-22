Вебмастер, создание и администрирование сайта на Joomla, копирайтинг и рерайтинг.
Самостоятельно создал сайт http://sitedelkin.ru/.
Создавал и размещал контент, занимался внутренней и внешней оптимизацией сайта.
Опыт работы с движками:
Установка сайта (шаблона) на хостинг; правка HTML кода страниц сайта, модулей; внутренняя и внешняя оптимизация:
- Joomla
- Word Press
- phpBB
- Open Cart
- eTXT.ru - биржа уникального контента (ссылка на профиль с отзывами: http://www.etxt.ru/gosha5767.html)
- textsale.ru - биржа статей
Знание HTML, css, фотошоп
Стоимость моих работ :
Установка сайта (шаблона) на хостинг - 500 руб
Правка кода HTML (от сложности) - 200 - 700 руб
Установка расширений для сайта - 100 - 500 руб
Добавление готовых (ваших) описаний
товаров, картинок - 20 руб
Самостоятельный поиск контента
(информации и изображений)
и вставка на сайт - 25 руб
Добавление готовых статей на сайт - от 20 руб. за 1 статью
Уроки по скайпу (за 1 час) - 300 руб
Удаление скрытых ссылок (1 шт) - 200 - 700 руб
Миграция сайта Joomla 1.5x до Joomla 3.4x - 3000 руб
Все остальное - по согласованию с клиентом.
Оплата — WebMoney, PepfectMoney, Contact24
Мои контакты:
Skype — Gosha5767
E-mail — [email protected]
- Http://sitedelkin.ru/120 просмотров