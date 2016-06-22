Вебмастер, создание и администрирование сайта на Joomla, копирайтинг

Вебмастер, создание и администрирование сайта на Joomla, копирайтинг и рерайтинг.

Самостоятельно создал сайт http://sitedelkin.ru/.

Создавал и размещал контент, занимался внутренней и внешней оптимизацией сайта.

Опыт работы с движками:

Установка сайта (шаблона) на хостинг; правка HTML кода страниц сайта, модулей; внутренняя и внешняя оптимизация:

Joomla

Word Press

phpBB

Open Cart

- eTXT.ru - биржа уникального контента (ссылка на профиль с отзывами: http://www.etxt.ru/gosha5767.html)

- textsale.ru - биржа статей

Знание HTML, css, фотошоп

Стоимость моих работ :

Установка сайта (шаблона) на хостинг - 500 руб

Правка кода HTML (от сложности) - 200 - 700 руб

Установка расширений для сайта - 100 - 500 руб

Добавление готовых (ваших) описаний

товаров, картинок - 20 руб

Самостоятельный поиск контента

(информации и изображений)

и вставка на сайт - 25 руб

Добавление готовых статей на сайт - от 20 руб. за 1 статью

Уроки по скайпу (за 1 час) - 300 руб

Удаление скрытых ссылок (1 шт) - 200 - 700 руб

Миграция сайта Joomla 1.5x до Joomla 3.4x - 3000 руб

Все остальное - по согласованию с клиентом.

Оплата — WebMoney, PepfectMoney, Contact24

Мои контакты:

Skype — Gosha5767

E-mail — [email protected]