Веб-дизайнер

Занимаюсь созданием сайтов, landing page, портфолио.

Изучаю сферу веб-дизайна с 2007 года, с 2014 года работаю с людьми.

Очень люблю создавать индивидуальные, единственные в своём роде дизайны, нежели работать с готовыми вариантами. В работу всегда вкладываю всю душу, всегда создаю что-нибудь новое и обновляю старое.

К окончанию работы, все сайты находятся на первых страницах Google и Yandex.

Стоимость начинается от 2000 рублей, собственно расценки и работы, вы можете посмотреть на моём сайте: http://kenshi.ru ;)