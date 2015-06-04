Веб-дизайнер
Занимаюсь созданием сайтов, landing page, портфолио.
Изучаю сферу веб-дизайна с 2007 года, с 2014 года работаю с людьми.
Очень люблю создавать индивидуальные, единственные в своём роде дизайны, нежели работать с готовыми вариантами. В работу всегда вкладываю всю душу, всегда создаю что-нибудь новое и обновляю старое.
К окончанию работы, все сайты находятся на первых страницах Google и Yandex.
Стоимость начинается от 2000 рублей, собственно расценки и работы, вы можете посмотреть на моём сайте: http://kenshi.ru ;)
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