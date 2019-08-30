Gothemi

Эмиль Gothemi

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

КТО Я?

 Любитель видеомонтажер. 

 Занимаюсь монтажем в программах Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Осваиваю другие программы

 Нахожу это занятие увлекательным, могу часами сидеть, работая с видео. 

 Постоянно обучаюсь. 

 Творчески подхожу к заданиям.

КАКИЕ УСЛУГИ Я ОКАЗЫВАЮ

 - Помогаю с идеей на основе ваших просьб и требований (На свой вкус подскажу всё, что касается формы, цветовой гаммы, стиля видео и т.д.);

 - Видеосъемка (Только Одесса);

 - Монтаж видео (на хорошем уровне, в выдержанном стиле, с точно переданной атмосферой, которую вы хотите показать через видео);

 - Рекомендации по оптимизации видео (YouTube);

 - Превью для видео (YouTube);

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!