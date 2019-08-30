КТО Я?

Любитель видеомонтажер.

Занимаюсь монтажем в программах Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Осваиваю другие программы.

Нахожу это занятие увлекательным, могу часами сидеть, работая с видео.

Постоянно обучаюсь.

Творчески подхожу к заданиям.

КАКИЕ УСЛУГИ Я ОКАЗЫВАЮ

- Помогаю с идеей на основе ваших просьб и требований (На свой вкус подскажу всё, что касается формы, цветовой гаммы, стиля видео и т.д.);

- Видеосъемка (Только Одесса);

- Монтаж видео (на хорошем уровне, в выдержанном стиле, с точно переданной атмосферой, которую вы хотите показать через видео);

- Рекомендации по оптимизации видео (YouTube);

- Превью для видео (YouTube);

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!