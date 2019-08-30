КТО Я?
Любитель видеомонтажер.
Занимаюсь монтажем в программах Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Осваиваю другие программы.
Нахожу это занятие увлекательным, могу часами сидеть, работая с видео.
Постоянно обучаюсь.
Творчески подхожу к заданиям.
КАКИЕ УСЛУГИ Я ОКАЗЫВАЮ
- Помогаю с идеей на основе ваших просьб и требований (На свой вкус подскажу всё, что касается формы, цветовой гаммы, стиля видео и т.д.);
- Видеосъемка (Только Одесса);
- Монтаж видео (на хорошем уровне, в выдержанном стиле, с точно переданной атмосферой, которую вы хотите показать через видео);
- Рекомендации по оптимизации видео (YouTube);
- Превью для видео (YouTube);
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!