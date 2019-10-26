Всем добрый день!

Меня зовут Волков Никита, и я – профессиональный видеомонтажер.

На данный момент я продолжительное время официально работаю в трейлер-хаусе, занимаясь производством трейлеров, спотов, рекламы и прочих видео-роликов для кинематографа, а именно для 20 Centuries Fox, Universal Pictures, кинопрокатчиков российского телевидения и кино и проч. Моей специализацией являются короткие и динамичные ролики до 8-10 минут, хотя в силу своей профессии приходилось работать и с монтажем фильмов.

Если Вам нужно получить динамичные, профессиональные, качественные видео-ролики из уже отснятого материала, хочу предложить Вам свои услуги. В силу профессионального интереса ставлю приоритет на интересный и заинтересовавший меня материал, в свою очередь терпеливо отношусь ко всем правкам, которые будут вноситься по ходу работы после Вашей оценки.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество!

С уважением,

Волков Никита.