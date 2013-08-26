SEO-оптимизатор, HTML верстка, работа с PHP

Абрамович Григорий Александрович

Пол: Мужской

Семейное положение: Холост / Не замужем

Дата рождения: 13.01.1987

Место рождения: Брянск

ICQ: 366422016

SKYPE: g.abramovich

Страна: Россия

Email: [email protected], [email protected]

Адрес: г. Брянск

Образование: Высшее

Учебные заведения: 2004-2009г. Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Физико-математический факультет / Математик, Системный программист.

Опыт работы:

ноя 2007- мар 2008 Сервис-инженер

ООО "ЦМПИ "Онлайн"

Компания по разработке и продвижению 1С продукции

Описание: Продвижение(сопровождение) 1С продукции; настройка, сохранение, определение ошибок с целью дальнейшего их исправления 1С продукции.

июл 2008- июл 2009 Сист. администратор

Некоммерчиское партнерство "Ассоциация защиты и реализации гражданских прав содействия земельным реформам и развитию геоинформационных технологий"

Описание: Установка, настройка, обслуживание и ремонт компьютерного оборудования и локальных сетей. Установка, конфигурирование и поддержка сетевого оборудования, а также мониторинг работы сети, анализ трафика. Тестирование и обновление ПО. Конфигурирование сетевых протоколов.

сен 2009- мар 2010 Предприниматель

ИП Абрамович Г.А. (Компьютерный сервисный центр "NICE")

Описание: Продажа и ремонт компьютерного оборудования, установка и настроика лок. сетей, заправка копировальной техники, и др.

сен 2010- мар 2011 SEO оптимизатор, HTML-верстальщик

ООО "Блогун"

Описание: Оптимизация сайта под поисковую систему, настройка веб-сервера, правка верстки сайта, веб-программирование на PHP, HTML.

сен 2011 SEO оптимизатор, HTML-верстальщик

Студия веб-дизайна "Why-Not?"

Описание: Оптимизация сайта под поисковую систему, настройка веб-сервера, правка верстки сайта, веб-программирование на PHP, HTML.

Знания языков: Английский - Хорошо, Русский - Родной.

Профессиональные навыки:

ОС: Семейство Windows(95, 98, Millenium, XP, 2000, Vista, 7) - Отлично, Linux, Unix - Хорошо, FreeBSD - Хорошо.

Сеть: TCP/IP - Отлично, VPN - Отлично, сетевые сервисы (dns,smtp,pop3,ftp,http,proxy) - Отлично.

Почтовые клиенты: The bat, Outlook - Отлично.

Браузеры: IE, Opera, Firefox - Отлично.

Анивирусы: KAV, NOD32, Drweb, AVZ - Отлично.

Резервное копирование: Acronis, Ghost, nnbackup, ntbackup - Отлично.

Бухгалтерские/правовые программы: Консультант+ - Хорошо, 1C - Хорошо, Гарант - Хорошо.

Офисные программы: Excel - Профессионально, Интернет, E-mail - Профессионально, Word - Профессионально, PowerPoint - Профессионально.

Языки программирования: C++ - Хорошо, Delphi - Хорошо, Visual Basic - Хорошо, Pascal - Отлично, PHP - Хорошо, Java - Хорошо, HTML - Хорошо.

SEO оптимизация, правка верстки сайтов, правка PHP, правка по FTP, SSH протоколам и т.д.

Оргтехника: Ксерокс - Хорошо и др. копир. техника, ремонт и заправка.

Железо: Диагностика проблем компьютерного оборудования (синие экраны,самопроизвольные перезагрузки) - Отлично, Настройка Internet маршрутизаторов (d-link и т.д), Wi-fi точек - Отлично.

О себе:

Целеустремленный, коммуникабельный, исполнительный, активный.