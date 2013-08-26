Абрамович Григорий Александрович
Пол: Мужской
Семейное положение: Холост / Не замужем
Дата рождения: 13.01.1987
Место рождения: Брянск
ICQ: 366422016
SKYPE: g.abramovich
Страна: Россия
Email: [email protected], [email protected]
Адрес: г. Брянск
Образование: Высшее
Учебные заведения: 2004-2009г. Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Физико-математический факультет / Математик, Системный программист.
Опыт работы:
ноя 2007- мар 2008 Сервис-инженер
ООО "ЦМПИ "Онлайн"
Компания по разработке и продвижению 1С продукции
Описание: Продвижение(сопровождение) 1С продукции; настройка, сохранение, определение ошибок с целью дальнейшего их исправления 1С продукции.
июл 2008- июл 2009 Сист. администратор
Некоммерчиское партнерство "Ассоциация защиты и реализации гражданских прав содействия земельным реформам и развитию геоинформационных технологий"
Описание: Установка, настройка, обслуживание и ремонт компьютерного оборудования и локальных сетей. Установка, конфигурирование и поддержка сетевого оборудования, а также мониторинг работы сети, анализ трафика. Тестирование и обновление ПО. Конфигурирование сетевых протоколов.
сен 2009- мар 2010 Предприниматель
ИП Абрамович Г.А. (Компьютерный сервисный центр "NICE")
Описание: Продажа и ремонт компьютерного оборудования, установка и настроика лок. сетей, заправка копировальной техники, и др.
сен 2010- мар 2011 SEO оптимизатор, HTML-верстальщик
ООО "Блогун"
Описание: Оптимизация сайта под поисковую систему, настройка веб-сервера, правка верстки сайта, веб-программирование на PHP, HTML.
сен 2011 SEO оптимизатор, HTML-верстальщик
Студия веб-дизайна "Why-Not?"
Описание: Оптимизация сайта под поисковую систему, настройка веб-сервера, правка верстки сайта, веб-программирование на PHP, HTML.
Знания языков: Английский - Хорошо, Русский - Родной.
Профессиональные навыки:
ОС: Семейство Windows(95, 98, Millenium, XP, 2000, Vista, 7) - Отлично, Linux, Unix - Хорошо, FreeBSD - Хорошо.
Сеть: TCP/IP - Отлично, VPN - Отлично, сетевые сервисы (dns,smtp,pop3,ftp,http,proxy) - Отлично.
Почтовые клиенты: The bat, Outlook - Отлично.
Браузеры: IE, Opera, Firefox - Отлично.
Анивирусы: KAV, NOD32, Drweb, AVZ - Отлично.
Резервное копирование: Acronis, Ghost, nnbackup, ntbackup - Отлично.
Бухгалтерские/правовые программы: Консультант+ - Хорошо, 1C - Хорошо, Гарант - Хорошо.
Офисные программы: Excel - Профессионально, Интернет, E-mail - Профессионально, Word - Профессионально, PowerPoint - Профессионально.
Языки программирования: C++ - Хорошо, Delphi - Хорошо, Visual Basic - Хорошо, Pascal - Отлично, PHP - Хорошо, Java - Хорошо, HTML - Хорошо.
SEO оптимизация, правка верстки сайтов, правка PHP, правка по FTP, SSH протоколам и т.д.
Оргтехника: Ксерокс - Хорошо и др. копир. техника, ремонт и заправка.
Железо: Диагностика проблем компьютерного оборудования (синие экраны,самопроизвольные перезагрузки) - Отлично, Настройка Internet маршрутизаторов (d-link и т.д), Wi-fi точек - Отлично.
О себе:
Целеустремленный, коммуникабельный, исполнительный, активный.