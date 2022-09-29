GracieErdman

Пожалуйста выберите меня или я окажусь на улице

Координировала с командой из 15 человек разработку привлекательных и инновационных графических дизайнов для логотипов, флаеров, плакатов и макетов страниц, а также предоставляла рекомендации и указания младшим графическим дизайнерам в сложных и крупномасштабных проектах.Разработаны новые фирменные визуальные элементы, ориентированные на обмен сообщениями и бренд.Обучаламладших графических дизайнеров программам Adobe Creative Suite, таким как Illustrator, Photoshop и Dreamweaver.