Graegor

Егор Graegor

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Звук, музыка, запись, монтаж, сведение, масстеринг

Готов к любой работе связанной со звуком и музыкой. 

Мой опыт:

- Работа с программами по записи и редактированию звука (Cubase, Nuendo, Logic, Pro tools, Ableton, Reaper ). 

- Студийная звукозапись, сведение и мастеринг, 

- Коммутация, настройка, обслуживание и непосредственная работа со звуковым, световым и видео оборудованием различного уровня сложности. 

- Подбор и закупка аппаратуры для клуба. 

- Планирование расположения аппаратуры и прокладывание коммутации. 

- Пайка проводов и кабелей. 

- Работа с живыми коллективами 

- Составление плейлистов фоновой музыки в различных стилях 

- Сочинение музыки 

Телефон для связи 8-981-881-29-16