Звук, музыка, запись, монтаж, сведение, масстеринг
Готов к любой работе связанной со звуком и музыкой.
Мой опыт:
- Работа с программами по записи и редактированию звука (Cubase, Nuendo, Logic, Pro tools, Ableton, Reaper ).
- Студийная звукозапись, сведение и мастеринг,
- Коммутация, настройка, обслуживание и непосредственная работа со звуковым, световым и видео оборудованием различного уровня сложности.
- Подбор и закупка аппаратуры для клуба.
- Планирование расположения аппаратуры и прокладывание коммутации.
- Пайка проводов и кабелей.
- Работа с живыми коллективами
- Составление плейлистов фоновой музыки в различных стилях
- Сочинение музыки
Телефон для связи 8-981-881-29-16
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