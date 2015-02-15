Звук, музыка, запись, монтаж, сведение, масстеринг

Готов к любой работе связанной со звуком и музыкой.

Мой опыт:

- Работа с программами по записи и редактированию звука (Cubase, Nuendo, Logic, Pro tools, Ableton, Reaper ).

- Студийная звукозапись, сведение и мастеринг,

- Коммутация, настройка, обслуживание и непосредственная работа со звуковым, световым и видео оборудованием различного уровня сложности.

- Подбор и закупка аппаратуры для клуба.

- Планирование расположения аппаратуры и прокладывание коммутации.

- Пайка проводов и кабелей.

- Работа с живыми коллективами

- Составление плейлистов фоновой музыки в различных стилях

- Сочинение музыки

Телефон для связи 8-981-881-29-16