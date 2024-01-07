Лэндинг под ключ, быстро, качественно, не дорог
Рафаэль моё имя.
Погружен в полный процесс разработки продающих сайтов.
- Прошел профессиональное обучение у одних из самых практичных коучеров России.
- Исследовал всю палитру стилей, включая топ-тренды
- Готов нырнуть в абсолютно неформальные и трудоёмкие проекты.
- Могу разнообразить своими свежими взгядами.
Работа, на платформе Тильда. Соответственно, скорость и эффективность быстрее, чем при программировании что так необходимо в скоростное время
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Макет сайта Lama59 просмотров
- Cайт благотворительного фонда moboo.ru51 просмотр
- Ремонт квартир под ключ remontkomissarov.ru37 просмотров