Специалист по оригинальным текстам, заголовкам. Автор стихов.
Образование:
- Среднее профессиональное образование: экономика, бухгалтерский учет, аудит.
- Незаконченное высшее образование: юрист.
- С детства пишу стихотворения на различные темы, в т.ч. и на заказ.
- Люблю оформлять тексты под различные требования.
- Пишу уникальные тексты, оформляя презентациями
- Работа в Microsoft Word, Microsoft Excel
- Более 50 курсовых, научно-исследовательских работ, научных статей, практикумов по различным дисциплинам.
Действие аккаунта приостановлено!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$16/час
от $16от 7 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга