GraidMorozik

Анастасия GraidMorozik

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Специалист по оригинальным текстам, заголовкам. Автор стихов.

Образование:

  • Среднее профессиональное образование: экономика, бухгалтерский учет, аудит.
  • Незаконченное высшее образование: юрист.
Хобби и увлечения:

  • С детства пишу стихотворения на различные темы, в т.ч. и на заказ.
  • Люблю оформлять тексты под различные требования.
  • Пишу уникальные тексты, оформляя презентациями
Навыки:

  • Работа в Microsoft Word, Microsoft Excel
  • Более 50 курсовых, научно-исследовательских работ, научных статей, практикумов по различным дисциплинам.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$16/час
от $16от 7 дней
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Стихи, Песни и Проза
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$2/час
от $2от 2 дней
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