Web & UI/UX дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Сергей.

Проецирую ваши идеи в реальный мир. Нет идеи? Не беда, вместе мы сможем разработать уникальное и креативное решение. Мой опыт в сфере дизайна более трёх лет, за это время я успешно завершил более 150 проектов, поэтому вы смело можете обращаться ко мне. Моя главная задача - чтобы Вы обратились ко мне снова.

Работа со мной

Сделаю бесплатно UI-kit

Довожу начатое до конца.

Готов работать по строгому ТЗ или, если будет указание с Вашей стороны, довериться своему опыту в создании дизайна.

Помогаю разработчику воплотить в жизнь макет дизайна.

Выхожу на связь, чтобы Вы могли всегда своевременно со мной пообщаться.

Чем я занимаюсь: