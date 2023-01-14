GramotinS

Сергей Грамотин GramotinS

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web & UI/UX дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Сергей.

Проецирую ваши идеи в реальный мир. Нет идеи? Не беда, вместе мы сможем разработать уникальное и креативное решение. Мой опыт в сфере дизайна более трёх лет, за это время я успешно завершил более 150 проектов, поэтому вы смело можете обращаться ко мне. Моя главная задача - чтобы Вы обратились ко мне снова.

Работа со мной

  • Сделаю бесплатно UI-kit

  • Довожу начатое до конца.

  • Готов работать по строгому ТЗ или, если будет указание с Вашей стороны, довериться своему опыту в создании дизайна.

  • Помогаю разработчику воплотить в жизнь макет дизайна.

  • Выхожу на связь, чтобы Вы могли всегда своевременно со мной пообщаться.

Чем я занимаюсь:

  • Прототипирование сайтов

  • Дизайн сайта любой сложности

  • Создание баннеров

  • Брендинг компании и style-гайды

  • UI-kit

Портфолио