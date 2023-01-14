Web & UI/UX дизайнер
Здравствуйте! Меня зовут Сергей.
Проецирую ваши идеи в реальный мир. Нет идеи? Не беда, вместе мы сможем разработать уникальное и креативное решение. Мой опыт в сфере дизайна более трёх лет, за это время я успешно завершил более 150 проектов, поэтому вы смело можете обращаться ко мне. Моя главная задача - чтобы Вы обратились ко мне снова.
Работа со мной
Сделаю бесплатно UI-kit
Довожу начатое до конца.
Готов работать по строгому ТЗ или, если будет указание с Вашей стороны, довериться своему опыту в создании дизайна.
Помогаю разработчику воплотить в жизнь макет дизайна.
Выхожу на связь, чтобы Вы могли всегда своевременно со мной пообщаться.
Чем я занимаюсь:
Прототипирование сайтов
Дизайн сайта любой сложности
Создание баннеров
Брендинг компании и style-гайды
UI-kit
Портфолио
- Майнинг отель12 просмотров
- Ритуальных услуги10 просмотров
- Англоязычная фриланс биржа15 просмотров
- Лендинг академии6 просмотров
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