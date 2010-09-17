Granato4ka

Перевожу тексты с английского на русский.

Здравствуйте!

Немного о себе:

- имею высшее техническое образование с углублённым изучением английского языка

специальность: технология машиностроения

специализация: менеджмент и маркетинг

- отлично владею техническим и деловым английским;

- занимаюсь переводами текстов с английского на русский, качество и сроки гарантирую;

- в работе всегда ответственна и исполнительна.

Всегда готова к работе и жду Ваших предложений. Мои контакты

телефон 89210632327

ICQ 566823117

E-mail: [email protected]