Granato4ka

Перевожу тексты с английского на русский.
Здравствуйте!
Немного о себе:
- имею высшее техническое образование с углублённым изучением английского языка
специальность: технология машиностроения
специализация: менеджмент и маркетинг
- отлично владею техническим и деловым английским;
- занимаюсь переводами текстов с английского на русский, качество и сроки гарантирую;
- в работе всегда ответственна и исполнительна.
Всегда готова к работе и жду Ваших предложений. Мои контакты
телефон 89210632327
ICQ 566823117
E-mail: [email protected]
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