Люблю то, чем занимаюсь)

Привет! Меня зовут Елена (Helen) и я с удовольствием помогу вашему бизнесу стать узнаваемым и успешным!

Буду откровенной: в графическом дизайне я недавно, но уже успела полюбить это дело всей душей!

Основное направление — Полиграфия.

Если Вам нужны яркие визитки, блокноты, баннеры, пригласительные, листовки и т.д. - обращайтесь.

Но это ещё не всё. Так-же я создаю: векторные иллюстрации и иконки, яркие презентации, осваиваю разработку логотипов

Цены / сроки:

Дизайн визитки - 250 грн.

Дизайн баннера - 400 грн.

Дизайн плаката - 400 грн.

Листовка-флаер - от 300 грн.

Приглашение, открытка - от 200 грн.

Что входит в стоимость:

дизайн 2-3 вариантов (набросков)

возможность доработки 1 варианта до полного утверждения

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Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @helenchik

Instagram: @graphic_princess_