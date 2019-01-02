Graphic_Princess

Алёна Graphic_Princess

 
28 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Люблю то, чем занимаюсь)

Привет!  Меня зовут Елена (Helen) и я с удовольствием помогу вашему бизнесу стать узнаваемым и успешным!

Буду откровенной: в графическом дизайне я недавно, но уже успела полюбить это дело всей душей!

Основное направление — Полиграфия.

Если Вам нужны яркие визитки, блокноты, баннеры, пригласительные, листовки и т.д. - обращайтесь. 

Но это ещё не всё. Так-же я создаю:  векторные иллюстрации и иконки, яркие презентации, осваиваю разработку логотипов

Цены / сроки:

  • Дизайн визитки - 250 грн.
  • Дизайн баннера - 400 грн.
  • Дизайн плаката - 400 грн.
  • Листовка-флаер - от 300 грн.
  • Приглашение, открытка - от 200 грн.
Что входит в стоимость:

  • дизайн 2-3 вариантов (набросков)
  • возможность доработки 1 варианта до полного утверждения
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Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @helenchik

Instagram: @graphic_princess_

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