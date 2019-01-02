Люблю то, чем занимаюсь)
Привет! Меня зовут Елена (Helen) и я с удовольствием помогу вашему бизнесу стать узнаваемым и успешным!
Буду откровенной: в графическом дизайне я недавно, но уже успела полюбить это дело всей душей!
Основное направление — Полиграфия.
Если Вам нужны яркие визитки, блокноты, баннеры, пригласительные, листовки и т.д. - обращайтесь.
Но это ещё не всё. Так-же я создаю: векторные иллюстрации и иконки, яркие презентации, осваиваю разработку логотипов
Цены / сроки:
- Дизайн визитки - 250 грн.
- Дизайн баннера - 400 грн.
- Дизайн плаката - 400 грн.
- Листовка-флаер - от 300 грн.
- Приглашение, открытка - от 200 грн.
- дизайн 2-3 вариантов (набросков)
- возможность доработки 1 варианта до полного утверждения
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @helenchik
Instagram: @graphic_princess_
Портфолио
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