Мадина Каюмова Graphite_DesignGraphite_Design
32 годаУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайн
Мыслим нестандартноGraphite — это креативная дизайн студия, идущая в светлое будущее дизайн-индустрии под
звуки карнай-сурная. Исследователи тайных покупательских желаний и
клиентских причуд, игроки с шрифтовыми гарнитурами и зодчие эффектных
красочных форм.
Наши пытливые умы, горячие восточные сердца и талантливые руки с
удовольствием «украсят» Ваш бизнес или продукт. Раскроем потенциал любой продукции
или услуги, способствуя их успешному продвижению на рынке. Зажжем огонь в
глазах клиентов, партнеров и потребителей.
Команда Graphite с удовольствием поделится своей страстью со всеми
клиентами, готовыми ставить самые амбициозные цели и достигать их!
Контакты:
+998 71 205 11 09 +998 93 532 11 09
Портфолио
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