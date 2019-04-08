Graphite_Design

Мадина Каюмова Graphite_Design

 
32 годаУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайн

                                    Мыслим нестандартно

        Graphite — это креативная дизайн студия, идущая в светлое будущее дизайн-индустрии под

звуки карнай-сурная. Исследователи тайных покупательских желаний и

клиентских причуд, игроки с шрифтовыми гарнитурами и зодчие эффектных

красочных форм.

Наши пытливые умы, горячие восточные сердца и талантливые руки с

удовольствием «украсят» Ваш бизнес или продукт. Раскроем потенциал любой продукции

или услуги, способствуя их успешному продвижению на рынке. Зажжем огонь в

глазах клиентов, партнеров и потребителей.

Команда Graphite с удовольствием поделится своей страстью со всеми

клиентами, готовыми ставить самые амбициозные цели и достигать их!

Контакты:

       +998 71 205 11 09 +998 93 532 11 09

       [email protected]

       www.graphite.uz

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