Grassh

Евгений Рощин Grassh

 
34 годаРоссия/Стерлитамак
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Креативное решение любых графических задач

Большой опыт работы в таких сферах как:

- полиграфия (логотипы, листовки, банеры, буклеты и т.д.) 

- обработка фотографий

- фотомонтаж

- видеомонтаж

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