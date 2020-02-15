Креативное решение любых графических задач
Большой опыт работы в таких сферах как:
- полиграфия (логотипы, листовки, банеры, буклеты и т.д.)
- обработка фотографий
- фотомонтаж
- видеомонтаж
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Портфолио
- Сайт Тюб156 просмотров
- Керамо116 просмотров
- Шапка ВК149 просмотров
- Листовка КерамоФото135 просмотров
- Листовка Инсайт106 просмотров
- Сертификат Инсайт107 просмотров
- Баннер МЦ114 просмотров
- Листовка МЦ116 просмотров
- Буклет Эксперт117 просмотров
- Листовки Эксперьт107 просмотров
- Лого Шармия104 просмотра
- Поп-арт 4127 просмотров