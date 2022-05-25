Разработка сайтов и настройка рекламных кампаний

Создам сайт для Вашего бизнеса на CMS WordPress. Адаптированный под мобильные телефоны и планшеты с базовой SEO оптимизацией.

Помогу с размещением на картах в Яндекс и Google. Настрою контекстную и таргетированную рекламу.

О себе:

28 лет. Высшее образование: менеджер-экономист (спец. Бизнес-администрирование)

Более 2 последних лет занимаюсь разработкой сайтов.

Опыт официальной работы:

Маркетолог - 6 лет (Santa Retail)

Специалист по аналитике и исследованиям - 1 год (Santa Retail)

SMM специалист - 2 года (Gurmina Belarus)

Медиа-планер - 1 год (OMD OM Group Belarus)