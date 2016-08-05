Необходимо сделать дизайн ОДНОЙ страницы сайта. Тема Легоконструирование и робототехника. Сайт на Wordpress. Задание во вложении.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
9 лет назад
Благодарю за конкурс! Моментальная оплата, надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Заказ выполнен на высшем уровне. Все пожелания были учтены. Рекомендую!