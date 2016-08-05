Grazhinka

Гражина Подгайская Grazhinka

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработать сценарий для аудиоролика

    $8

    Конкурс закрыт. Необходимо разработать сценарий для аудиоролика на радио – продолжительность до 30 сек.  Цель ролика: привлечь родителей и детей перед началом учебного года в детский центр интеллектуального развития unicoom.by.  ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип компании

    $30

    Необходимо разработать логотип для компании ООО "БПЛэлектро" - оптовая и розничная торговля электротехнической продукцией. Сайт www.bplelektro.by.  Работаем только на белорусском рынке. Ассортимент более 6 000 позиций.  Цвет: предпочтительно, но не обязательно, придерживаться цветов на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

netgraphics
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Логотип компании
Благодарю за конкурс! Моментальная оплата, надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказ выполнен на высшем уровне. Все пожелания были учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв