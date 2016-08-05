Необходимо разработать логотип для компании ООО "БПЛэлектро" - оптовая и розничная торговля электротехнической продукцией. Сайт www.bplelektro.by. Работаем только на белорусском рынке. Ассортимент более 6 000 позиций. Цвет: предпочтительно, но не обязательно, придерживаться цветов на ...