GreatLonger

Специализация: Тексты / Копирайтинг

Здравствуйте, меня зовут Вячеслав.

Предлагаю Вам свои услуги: написание статей (предпочтения: Строительство, ремонт, компьютеры и компьютерные игры, недвижимость, праздники и подарки) рерайт, редактирование статей и т.п.

В принципе я готов к любой удалённой работе, потому, что легко и быстро обучаюсь.

Отлично владею русским языком.

Образование: Харьковский Национальный Экономический Университет, специальность «Автоматизированные системы управления».

Я не мастер, а только становлюсь им. Поэтому цены самые низкие!

Пишите, и мы обо всем договоримся.