GreatLonger

Специализация: Тексты / Копирайтинг
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав.
Предлагаю Вам свои услуги: написание статей (предпочтения: Строительство, ремонт, компьютеры и компьютерные игры, недвижимость, праздники и подарки) рерайт, редактирование статей и т.п.
В принципе я готов к любой удалённой работе, потому, что легко и быстро обучаюсь.
Отлично владею русским языком.
Образование: Харьковский Национальный Экономический Университет, специальность «Автоматизированные системы управления».
Я не мастер, а только становлюсь им. Поэтому цены самые низкие!
Пишите, и мы обо всем договоримся.