Grech-anka

Английский, испанский, болгарский, русский язык. Переводы. Редакция и коррекция. Профессиональный и быстрый набор текста.

Всем привет!

Вот уже более 15 лет я работаю как профессиональный переводчик английского, испанского, болгарского языков.

В моей истории - тысячи переведенных текстов разной тематики: юридической, технической, художественной. Последнее мое достижение - перевод бестселлера американского ученого Тали Шарот "Искусство влияния" (издательство "Азбука", 2018).

И еще помогу сделать грамотным и "вкусным" русский текст, который наберу за считанные минуты.

Если Вам нужен качественный перевод (английский-русский, русский-английский, испанский-русский, болгарский-русский), а также редакция/коррекция и транскрибация текстов - обращайтесь!