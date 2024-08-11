Grech-anka

Анна Grech-anka

 
49 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Английский, испанский, болгарский, русский язык. Переводы. Редакция и коррекция. Профессиональный и быстрый набор текста.

     Всем привет!

     Вот уже более 15 лет я работаю как профессиональный переводчик английского, испанского, болгарского языков.

     В моей истории - тысячи переведенных текстов разной тематики: юридической, технической, художественной. Последнее мое достижение - перевод бестселлера американского ученого Тали Шарот "Искусство влияния" (издательство "Азбука", 2018).

     И еще помогу сделать грамотным и "вкусным" русский текст, который наберу за считанные минуты.

     Если Вам нужен качественный перевод (английский-русский, русский-английский, испанский-русский, болгарский-русский), а также редакция/коррекция и транскрибация текстов - обращайтесь!