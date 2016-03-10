Лингвист

Специализация: технический перевод, информационные технологии.

Окончил магистратуру Московского государственного лингвистического университета в 2014 году.

Окончил Иркутский государственный лингвистический университет по специальности "теоретическая и прикладная лингвистика: лингвистика и новые информационные технологии" в 2010 году.

В 2008 году проходил языковую стажировку в Бельгии.

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Инженер (сопровождение дистанционного обучения)

МГЛУ ЕАЛИ

тел.: +79501416907

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skype.: Greek7788