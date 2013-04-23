$150
Веб программирование,верстка сайтов Нужен человек с умением хорошо (а лучше - превосходно) верстать и отличным знанием ModX. Требования: - уверенное владение PHP и MySQL и других ...
Сайты «под ключ»2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Ничто не является хорошим или плохим - все зависит от того, как мы смотрим на вещи
Веб программирование,верстка сайтов Нужен человек с умением хорошо (а лучше - превосходно) верстать и отличным знанием ModX. Требования: - уверенное владение PHP и MySQL и других ...
Добрий день. Если вы работаете на программах 3D ювелирного трехмерного моделирования ru.wikipedia.org/wiki/Rhinocer... T-Spline для Rhinoceros ,V-Ray, Gemvision Matrix 3D 1) Я ...