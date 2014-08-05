Профессиональное создание/разработка сайтов. Продвижение и оптимизация сайт

Студия GS появилась в 2006 году. Первоначальной основой нашей деятельности была разработка WEB сайтов. Немного позже, в то время как мы точно определились с тем, чем мы хотим заниматься, студия официально стала существовать. Мы развиваемся в web дизайне, комплексе услуг по разработке сайтов и их продвижении в поисковых системах. Затем в круг наших интересов попал трехмерный дизайн. Пригласив на работу настоящих профессионалов своего дела, мы открыли новую ветку нашей деятельности и назвали ее GS Project.

На сегодняшний день мы охватываем ощутимую часть сферы дизайна и интернет технологий. Для всех сотрудников компании GS очень важно производить на свет интересные, качественные, индивидуальные, стильные проекты, и, одновременно с этим, постоянно развиваться и идти вперед. Для нас очень важно найти общий язык с каждым клиентом и помочь в решении его задачи.