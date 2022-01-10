Студия ландшафтного дизайна Green-Art

Мы обустраиваем участки лучших жилых комплексов и коммерческих объектов премиум-класса Украины уже более 19 лет.

За эти годы студией Green Art реализовано более 4,5 тыс проектов. Во главе коллектива – опытные специалисты по организации и контролю строительных и ландшафтных работ.

Сделаем Ваш участок уютным, стильным и максимально удобным

* 2-3D визуализация

* Проектирование:

- Генплана

- Дендроплана

- Автоматического полива

- Отвода ливневых вод

- Садового освещения

* Схема устройства уровней уклона участка

Мы предоставляем ГАРАНТИЮ на свои работы!

В течении года Клиент пользуется БЕСПЛАТНОЙ техподдержкой и сопровождением в эксплуатации.