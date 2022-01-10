Студия ландшафтного дизайна Green-Art
Мы обустраиваем участки лучших жилых комплексов и коммерческих объектов премиум-класса Украины уже более 19 лет.
За эти годы студией Green Art реализовано более 4,5 тыс проектов. Во главе коллектива – опытные специалисты по организации и контролю строительных и ландшафтных работ.
Сделаем Ваш участок уютным, стильным и максимально удобным
* 2-3D визуализация
* Проектирование:
- Генплана
- Дендроплана
- Автоматического полива
- Отвода ливневых вод
- Садового освещения
* Схема устройства уровней уклона участка
Мы предоставляем ГАРАНТИЮ на свои работы!
В течении года Клиент пользуется БЕСПЛАТНОЙ техподдержкой и сопровождением в эксплуатации.
Портфолио
- Визуализация локации77 просмотров
- Генплан загородного участка загородного дома60 просмотров
- Визуализация уровней участка53 просмотра
- Визуализация уровней участка48 просмотров
- Проект освещения38 просмотров
- Проектирования дендроплана39 просмотров
- Green.art портфолио38 просмотров
Ландшафтный дизайн
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$15/час
от $150от 2 дней
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