Ищу верстальщика. От вас кроссбраузерный, адаптивный код, препроцессоры, bootstrap4 Дизайн в figma. Пример страницы прикрепил (всего 20 страниц) - все страницы однотипны
HTML-верстка18 заявок
Закрыт
6 лет назад
Ищу верстальщика. От вас кроссбраузерный, адаптивный код, препроцессоры, bootstrap4 Дизайн в figma. Пример страницы прикрепил (всего 20 страниц) - все страницы однотипны
Ищу разработчика, для доработки проекта в сфере обучения. Опыт работы с Laravel от 2х лет, плюсом будет понимание и опыт работы с веб-сокетами, знание nodejs или golang Ставка: 10$/час В отклике ...
Настроить на сервере (VPS) sendmail или exim для отправки почты, настроить DKIM подпись, настроить SMTP, чтобы письма не попадали в спам.