о себе:

Пришёл сюда, что бы заработать миллион ( шутка).

Хорошо знаю adode photoshop, разбираюсь в дизайне. До этого очень много времени проводил в графическом редакторе, программа очень сильно понравилась и часто, вместе с аудио книгами, спасала меня от скучных и серых зимних вечеров, согревая своей атмосферой. Для меня Adobe Photoshop - это в первую очередь возможность творчески реализовать себя, ну и конечно же, приятно провести время. Пришёл на сайт с целью направить свои знания в правильное русло. Всегда готов заняться интересными проектами, не боюсь пробовать и открывать для себя что то новое.