Green_Mint

Мария Родионова Green_Mint

 
32 годаКипр/Лимассол
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Создаю векторные и растровые иллюстрации.

В поиске удаленных проектов по созданию иллюстраций.

Создаю векторные и растровые изображения, перевожу растр в вектор.

Полное портфолио: https://www.behance.net/marry_art

Цена и сроки выполнения работы зависят от уровня сложности проекта.

Связь через email: [email protected]