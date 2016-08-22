Создаю векторные и растровые иллюстрации.
В поиске удаленных проектов по созданию иллюстраций.
Создаю векторные и растровые изображения, перевожу растр в вектор.
Полное портфолио: https://www.behance.net/marry_art
Цена и сроки выполнения работы зависят от уровня сложности проекта.
Связь через email: [email protected]
Портфолио
- Текстура325 просмотров
- Комикс про зефирку.181 просмотр
- Векторная иллюстрация.183 просмотра
- Векторная иллюстрация.185 просмотров
- Растровая иллюстрация в стиле pop-art.194 просмотра
- Растровая иллюстрация в стиле pop-art.165 просмотров
- Растровая иллюстрация в стиле pop-art.223 просмотра