Контент-менеджер

Публикация статей и новостей, размещение карточек товаров, описаний и фотографий к ним, составление отчетов об ошибках работы функционала сайта, участие в SEO-продвижении проекта. Поддержка форума и группы в VK. Взаимодействие и контроль работы копирайтеров. Опыт работы контент-менеджером более 3-х лет.

Продвинутый пользователь ПК + профильные/графические программы (Photoshop). Навыки HTML/CSS верстки‚ обработка и размещение графических объектов‚ понимание принципов SEO и контекстной рекламы‚ опыт работы с различными CMS: Host CMS‚ 4Site‚ 1C-Битрикс‚ Amiro и тп.‚ навыки копирайтинга‚ работы с фотобанками‚ быстрого и эффективного поиска информации в интернет. Уверенные знания аппаратной части ПК и периферии.