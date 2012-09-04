Диктор звукорежиссер голос озвучка

региональный диктор, актёр, звукорежиссёр, Работа на областной радиостанции. опыт работы - 5 лет, о себе: глубокий обертонный баритон, три октавы ,возможность вокального исполнения. жанры: документальный фильм,аудиоролики (рекламные/информационные), аудиокниги( с возможностью создания звуковой атмосферы,предметов,природы,эффектов,музыки).

Начитка(необработанный голос) или готовый сведенный адуиофайл, аудиосопровождение любого видео,озвучка персонажей,пародии.

Сроки максимум 12 часов