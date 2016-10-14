2D арт всех направлений, постобработка 3D

Григорий Иващенко родился 4 января 1989 г в городе Кривом Роге, Украина.

В 2003 году с отличием закончил художественную школу №1.

В 2005 году с отличием закончил Центрально-городскую гимназию.

В 2010 г закончил с отличием Криворожский Государственный Педагогический университет (факультет искусств, специализация дизайн рекламы).

Цель:

Создание как можно более совершенных произведений искусства (изобразительное искусство, CG, gamedev, дизайн...)

Совершенствование навыков и умений, приобретённых в ходе обучения и работы.

Образование:

Факультет искусств Криворожского Государственного Педагогического университета (специалист, диплом с отличием).

Опыт традиционного рисования – 15 лет.

Опыт в CG – 3 года.

Принимал участие в разработке игр :

-Dance Swag (скетчи фонов)

-Отель Загадка (коллекции иконок)

- ТФ (Территория Фермеров) - (скетчи декора, существ, архитектуры, фабрик, сбор локаций, постобработка 3D моделей, создание архивов с исходниками)

- ТК (Торговый Квартал) - (дизайн сетов, скетчи всех видов декора, постобработка 3D моделей и тайлов, создание архивов с исходниками)

- Таинственный Город (монстры, сундуки, коллекции иконок, ресайз игровых элементов)

https://itunes.apple.com/ru/app/hidden-city-zagadka-tenej/id722217471?mt=8

- Citi Builder (постобработка 3D моделей)

Опыт работы с системами задач: Linkfeed Unfuddle, JIRA, Redmine.