Григорий Иващенко Gregory_IvGregory_Iv
Григорий Иващенко родился 4 января 1989 г в городе Кривом Роге, Украина.
В 2003 году с отличием закончил художественную школу №1.
В 2005 году с отличием закончил Центрально-городскую гимназию.
В 2010 г закончил с отличием Криворожский Государственный Педагогический университет (факультет искусств, специализация дизайн рекламы).
Цель:
Создание как можно более совершенных произведений искусства (изобразительное искусство, CG, gamedev, дизайн...)
Совершенствование навыков и умений, приобретённых в ходе обучения и работы.
Образование:
Факультет искусств Криворожского Государственного Педагогического университета (специалист, диплом с отличием).
Опыт традиционного рисования – 15 лет.
Опыт в CG – 3 года.
Принимал участие в разработке игр :
-Dance Swag (скетчи фонов)
-Отель Загадка (коллекции иконок)
- ТФ (Территория Фермеров) - (скетчи декора, существ, архитектуры, фабрик, сбор локаций, постобработка 3D моделей, создание архивов с исходниками)
- ТК (Торговый Квартал) - (дизайн сетов, скетчи всех видов декора, постобработка 3D моделей и тайлов, создание архивов с исходниками)
- Таинственный Город (монстры, сундуки, коллекции иконок, ресайз игровых элементов)
https://itunes.apple.com/ru/app/hidden-city-zagadka-tenej/id722217471?mt=8
- Citi Builder (постобработка 3D моделей)
Опыт работы с системами задач: Linkfeed Unfuddle, JIRA, Redmine.
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