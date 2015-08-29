Бурачевский Григорий
SEO оптимизатор.
Опыт работы более 1 года.
+375 29 3497870
E-mail:[email protected]
Skype:gora_chugun
Работа в Рунете, поисковые системы: Yandex, Google, Mail.ru;
Аудит сайта — поисковый, внутренний (юзабилити, код и т.д.);
Составление семантического ядра сайта (работа с ВЧ, СЧ, НЧ,):
• Для сайта;
• Для раздела;
• Для тематики;
Оптимизация сайта по ключевым запросам в поисковой системе;
Внутренняя оптимизация (правка текста, перелинковка и т.д.);
Внешняя оптимизация (биржи ссылок, биржи статей, контекстная реклама и т.д.);
Регистрация сайта в каталогах;
Мониторинг позиций сайтов в поисковых;
Анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта;
Сбор статистики, формирование отчетов;
Поиск эффективных методов продвижения сайта в Интернете, т.к. алгоритмы поисковых систем постоянно изменяются;
Работа с Google AdWords, Яндекс Директ.
Требования:
Выполнение всех оговоренных обязательств.
Своевременная оплата текущих расходов:
• Контекстная реклама;
• Ссылки;
• Коперайтинг;
• Содержание сайта (хостинг, домен);
• При необходимости программист, дизайнер, верстальщик;
Не учить, как надо правильно работать;
Обязательства:
Конфиденциальность;
Отчет о проделанной работе в оговоренной форме и в установленное время;
Примечание: никто из SEO оптимизаторов и никогда не сможет гарантировать те или иные позиции в поисковой выдаче, так как поисковая система работает по своим алгоритмам и принципам, которые могут быть изменены по желанию разработчиков системы, и если вам кто то, гарантирует конкретные позиции и сроки, то вас попросту РАЗВОДЯТ.
Условия:
Оплата текущих расходов по заявке, 100% предоплата на весь текущий месяц, отчетная документация по текущим расходам в отчетный период;
Сдача отчетов о проделанной работе в первых числах (с 1 по 5) следующего месяца за отчетным;
Оплата проделанной работы в первых числах (с 1 по 5) следующего месяца за отчетным;
В случае задержки оплаты на текущие расходы работа останавливается;
В случае задержки оплаты за работу на 5 дней вся работа по данному проекту останавливается, на 30 дней прекращается, все договоренности аннулируются.
Особые условия:
Любому партнеру может, предоставляется отсрочка на срок до 90 дней с 15% - 20 % надбавкой (по договоренности) от оговоренной стоимости услуг поисковой оптимизации.
Ориентировочная стоимость услуг:
Аудит сайта (поисковый, внутренний) – от 20 до 70$, в случае заключения договора бесплатно.
Составление семантического ядра (20 ВЧ, 20 СЧ) – 50$, в случае заключения договора бесплатно.
Продвижение корпоративного сайта компании от 250$ в месяц.
Продвижение портала от 500$ в месяц.
Продвижение интернет магазина от 1000$ в месяц.
Последний продвигаемый проект: http://gidepark.ru/
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