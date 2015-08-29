SEO специалист

Бурачевский Григорий

SEO оптимизатор.

Опыт работы более 1 года.

+375 29 3497870

E-mail:[email protected]

Skype:gora_chugun

Работа в Рунете, поисковые системы: Yandex, Google, Mail.ru;

Аудит сайта — поисковый, внутренний (юзабилити, код и т.д.);

Составление семантического ядра сайта (работа с ВЧ, СЧ, НЧ,):

• Для сайта;

• Для раздела;

• Для тематики;

Оптимизация сайта по ключевым запросам в поисковой системе;

Внутренняя оптимизация (правка текста, перелинковка и т.д.);

Внешняя оптимизация (биржи ссылок, биржи статей, контекстная реклама и т.д.);

Регистрация сайта в каталогах;

Мониторинг позиций сайтов в поисковых;

Анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта;

Сбор статистики, формирование отчетов;

Поиск эффективных методов продвижения сайта в Интернете, т.к. алгоритмы поисковых систем постоянно изменяются;

Работа с Google AdWords, Яндекс Директ.

Требования:

Выполнение всех оговоренных обязательств.

Своевременная оплата текущих расходов:

• Контекстная реклама;

• Ссылки;

• Коперайтинг;

• Содержание сайта (хостинг, домен);

• При необходимости программист, дизайнер, верстальщик;

Не учить, как надо правильно работать;

Обязательства:

Конфиденциальность;

Отчет о проделанной работе в оговоренной форме и в установленное время;

Примечание: никто из SEO оптимизаторов и никогда не сможет гарантировать те или иные позиции в поисковой выдаче, так как поисковая система работает по своим алгоритмам и принципам, которые могут быть изменены по желанию разработчиков системы, и если вам кто то, гарантирует конкретные позиции и сроки, то вас попросту РАЗВОДЯТ.

Условия:

Оплата текущих расходов по заявке, 100% предоплата на весь текущий месяц, отчетная документация по текущим расходам в отчетный период;

Сдача отчетов о проделанной работе в первых числах (с 1 по 5) следующего месяца за отчетным;

Оплата проделанной работы в первых числах (с 1 по 5) следующего месяца за отчетным;

В случае задержки оплаты на текущие расходы работа останавливается;

В случае задержки оплаты за работу на 5 дней вся работа по данному проекту останавливается, на 30 дней прекращается, все договоренности аннулируются.

Особые условия:

Любому партнеру может, предоставляется отсрочка на срок до 90 дней с 15% - 20 % надбавкой (по договоренности) от оговоренной стоимости услуг поисковой оптимизации.

Ориентировочная стоимость услуг:

Аудит сайта (поисковый, внутренний) – от 20 до 70$, в случае заключения договора бесплатно.

Составление семантического ядра (20 ВЧ, 20 СЧ) – 50$, в случае заключения договора бесплатно.

Продвижение корпоративного сайта компании от 250$ в месяц.

Продвижение портала от 500$ в месяц.

Продвижение интернет магазина от 1000$ в месяц.

Последний продвигаемый проект: http://gidepark.ru/