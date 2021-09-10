Web-разроботка
Только качественная разроботка и в указанные сроки.
БЭМ,CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно чтобы клиент остался доволен!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ.
Связь:
- Телеграм: https://t.me/grek_99
- Инстаграм: https://www.instagram.com/_grek_74/
- E-mail: [email protected]