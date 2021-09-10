Web-разроботка

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Только качественная разроботка и в указанные сроки.

БЭМ,CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ.

Связь: