Веб-сайты просто и красиво!

* Делаю любые сайты за деньги

* Если у Вас есть сайт - доработаю, оптимизирую, раскручу

* Предоставлю свой мощный и надежный хостинг хостинг

* Низкая абонентская плата за поддержку

Образование МГГУ магистр. Веб-программист. Опыт работы 11 лет

Живу в Чехии в пригороде Праги.

Женат, 3 детей

Основная специализация - Создание и продвижение сайтов с любым техническим заданием,

в том числе высоконагруженные (до 1000 онлайн) - социальные сети и сайты общественных организаций.

Сайты компаний, Интернет-ТВ, газеты, интернет-магазины, социальные сети, блоги и т.д.

Знание черного и белого СЕО. Большой опыт работы с SAP и XAP

CMS: Joomla, Social Engine, DLE, Simple, Scuttle, WordPress и др.

Мои последние работы:

Чешская социальная сеть: http://ruscz.ru

Свадьбы в Чехии: http://svadba-praha.ru/

Магазин: http://magazin.torbax.ru/

Персональный сайт: http://ekstrosens.ru/

Рекламный брокер: http://adtopics.ru/

Парикмахерская социальная сеть http://1parikmaherskaya.ru

и многие другие...

Работаю быстро качественно и не дорого. Позволяет это делать наличие вспомогательных программ и большой опыт!