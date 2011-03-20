* Делаю любые сайты за деньги
* Если у Вас есть сайт - доработаю, оптимизирую, раскручу
* Предоставлю свой мощный и надежный хостинг хостинг
* Низкая абонентская плата за поддержку
Образование МГГУ магистр. Веб-программист. Опыт работы 11 лет
Живу в Чехии в пригороде Праги.
Женат, 3 детей
Основная специализация - Создание и продвижение сайтов с любым техническим заданием,
в том числе высоконагруженные (до 1000 онлайн) - социальные сети и сайты общественных организаций.
Сайты компаний, Интернет-ТВ, газеты, интернет-магазины, социальные сети, блоги и т.д.
Знание черного и белого СЕО. Большой опыт работы с SAP и XAP
CMS: Joomla, Social Engine, DLE, Simple, Scuttle, WordPress и др.
Мои последние работы:
Чешская социальная сеть: http://ruscz.ru
Свадьбы в Чехии: http://svadba-praha.ru/
Магазин: http://magazin.torbax.ru/
Персональный сайт: http://ekstrosens.ru/
Рекламный брокер: http://adtopics.ru/
Парикмахерская социальная сеть http://1parikmaherskaya.ru
и многие другие...
Работаю быстро качественно и не дорого. Позволяет это делать наличие вспомогательных программ и большой опыт!