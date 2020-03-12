Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество в деле написания текстов различной тематики и
назначения. Кроме обычных текстов рекламно-информационного характера, с
интересом и достаточно успешно пишу, правлю и редактирую:
- деловые документы (договоры, письма, отчёты, акты испытаний, маркетинговые планы,
стратегии развития, протоколы);
- инструкции (должностные,по использованию оборудования);
- описание оборудования, услуг и процессов;
- сложные и объёмные коммерческие предложения в т.ч. связанные с поставкой, установкой, обслуживанием различного оборудования и предоставлением услуг.
Моё предложение основывается на:
1. Образование:
- Томский государственный университет. Радиофизика и электроника;
- Алмаатинский экономический университет. Экономика и менеджмент;
- Профессиональная степень«Доктор делового администрирования».
2. Опыт работы:
- в течение шести лет работал научным сотрудник Академии наук;
- в течение двадцати двух лет занимался продажами, маркетингом и развитием бизнеса в крупной телекоммуникационной компании. Писал, правил и улучшал большое количество разнообразных текстов.