Серьёзная работа для серьёзных людей.

Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество в деле написания текстов различной тематики и

назначения. Кроме обычных текстов рекламно-информационного характера, с

интересом и достаточно успешно пишу, правлю и редактирую:

- деловые документы (договоры, письма, отчёты, акты испытаний, маркетинговые планы,

стратегии развития, протоколы);

- инструкции (должностные,по использованию оборудования);

- описание оборудования, услуг и процессов;

- сложные и объёмные коммерческие предложения в т.ч. связанные с поставкой, установкой, обслуживанием различного оборудования и предоставлением услуг.

Моё предложение основывается на:

1. Образование:

- Томский государственный университет. Радиофизика и электроника;

- Алмаатинский экономический университет. Экономика и менеджмент;

- Профессиональная степень«Доктор делового администрирования».

2. Опыт работы:

- в течение шести лет работал научным сотрудник Академии наук;

- в течение двадцати двух лет занимался продажами, маркетингом и развитием бизнеса в крупной телекоммуникационной компании. Писал, правил и улучшал большое количество разнообразных текстов.