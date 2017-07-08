Grey_Warden

Тихон Поэта Grey_Warden

 
25 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$33
10 баллов
6 лет назад
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Отличное и очень ответственное выполнение заказа, я очень довольна!!!
Было очень приятно сотрудничать с работодателем. Все на высоте!)
Ответный отзыв