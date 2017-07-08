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Тихон Поэта
Grey_Warden
Grey_Warden
25 лет
Украина
/
Киев
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Оля
oliverr
43 года
Россия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
26 отзывов
$33
10 баллов
6 лет назад
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Отличное и очень ответственное выполнение заказа, я очень довольна!!!
Было очень приятно сотрудничать с работодателем. Все на высоте!)
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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