Gribhio96_87

Оператор ПК удалённо. Разработка и обработка текстовых и графических документов. Продающие тексты, тексты на заданную тему, рефераты, эссе, чертежи.

Профессиональные навыки: 1) электробезопасность: группа 5 по электробезопасности, руководитель работ на электрофизических установках до 110 кВ, выдающий наряд-задание, отдающий распоряжение; 2) взрывные работы: руководитель взрывных работ, действующий взрывник шифр №1 (все виды взрывных работ); 3) уверенный пользователь ПК: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Outlook, Nano Cad, КОМПАС; 4) работа в ЕОСДО, Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp; 5) работа в интернет-браузерах Atom, Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex. Опыт работы: Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Российский Федеральный Ядерный Центр, Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики). Должность: Заместитель начальника научно-исследовательского отдела (октябрь 1983 г. – в настоящее время) Обязанности: 1. Выполнение Государственных Заказов. 2. Руководство подготовкой и проведением экспериментальных работ в области физики высоких плотностей энергии. 3. Организация проведения и обеспечения безопасности особо опасных работ. 4. Организация подготовки и допуска персонала к выполнению особо опасных работ. 5. Контроль над исправным состоянием экспериментального оборудования, высоковольтных электрофизических установок, источников ионизирующих

излучений.