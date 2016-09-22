Griffenysh

Резюме

Гришина Екатерина Анатольевна

27 лет (6 мая 1989)

+7 910 5999933

[email protected]

ОбразованиеВысшее2015

Литературный институт им. А.М. Горького, Москва

очерк и публицистика

2008

Калужский педагогический колледж

педагог для детей с ограниченными возможностями,

Опыт работы

Апрель 2013 – январь 2014

Paul Mitchell Russia Москва, www.paulmitchell.ru/бренд-менеджер

1. разработка и организация рекламных мероприятий нацеленных на увеличение объема продаж

2.общий анализ рынка косметики для волос

3.наблюдение за положением продукта на рынке

4.планирование рекламной кампании, расчет ее эффективности

5.выведение нового продукта на рынок

Апрель 2010 — по настоящее

буйные есть? Калуга, endurocross.ru

бренд-менеджер

1.Изучение особенностей мото спорта на территории РФ.

2. Разработка стратегии продвижения гонки "Буйные есть?" на рынок с учетом предложений подразделений маркетинга и рекламы по проведению рекламных кампаний, выставок, презентаций, иных PR-акций.

3. Организация проведения презентаций гонки

4. Разработка ценовой политики стартовых взносов, и входных билетов

5. Прогноз количества участников

6. Составление бюджета гонки (как отдельной, так и всего чемпионата), осуществление расчета ожидаемой прибыли и рентабельности с момента внедрения гонки на рынок, определение возможности убытков для предприятия на первых этапах продвижения продукта и разработка предложения по их минимизации.

7. Осуществление наблюдения за положением гонки "Буйные есть?" на рынке предлагаемых гонок, определение и анализ отношения мото спортсменов к гонке.

8. Отслеживание ценовой политики стартовых взносов и спроса на гонки конкурентов, определение позиции гонки относительно аналогичных или схожих.

9. Координация и контроль работы подчиненных сотрудников

10.Подготовка отчетов руководству предприятия о проделанной работе.

11. Продвижение гонки на всероссийский и международный уровень

Март 2012 — октябрь 2012

VB group Москва, http://vbgr.ru/

бренд- менеджер

продвижение бренда. разработка и реализация социальных проектов.

подготовка и участие в MB RFW (разработка концепции показа, подготовка промо-ролика, работа с моделями, декор подиума, работа со звукорежиссерами и музыкантами)

Ноябрь 2010 — декабрь 2011 the Postman of Nobel myspace.com›thepostmanofnobel

пресс-секретарь

1.Организация и проведение пресс-конференций, брифингов.

2. помощь средствам массовой информации в создании материалов о деятельности группы

3.подготовка интервью, прямых эфиров, группы в средствах массовой информации.

4.Поддержание положительного имидж группы в целом и музыкантов в частности

5.Оперативный сбор и анализ материалов прессы, деятельности группы.

6.подготовка пресс-релизов о концертах, новых пластинках, клипах группы.

Октябрь 2007 — февраль 2008 факультет свободы

Калуга. журналист. написание статей, интервью, очерков, пресс-релизов

Июль 2004 — август 2007Калужский перекресток.Калуга, www.kp40.ru/журналист. написание событийных текстов, местные новости, интервью.

Сентябрь 2004 — октябрь 2005автогазета Зарулем регион www.zr.ru/corp/gzr/журналист. написание новостных статей (авто-мото тематика), описание технических характеристик мотоциклов.