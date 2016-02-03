Техническое задание по сайту Kolotun.net на имеющемся движке Impera CMS Необходимо изменить 1. Страницу каталога: [url=http://kolotun.net/catalog/Nasosy]kolotun.net/catalog/Nasos...[/url] Нужно максимально приблизить к странице каталога, пример: [url=http://www.teplodvor.ru/nasosy/]www.teplodvor.ru/nasosy/[/url] Здесь наглядно отображены подкатегории товара (количество) и бренды по подкатегориям, которые позволяют покупателю быстрее выбрать необходимый ...