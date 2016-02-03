Grigor85

Григорий Газарян Grigor85

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Модернизация сайта klolotun.net на движке Impera cms

    Техническое задание по сайту Kolotun.net на имеющемся движке Impera CMS Необходимо изменить  1. Страницу каталога: [url=http://kolotun.net/catalog/Nasosy]kolotun.net/catalog/Nasos...[/url]  Нужно максимально приблизить к странице каталога, пример: [url=http://www.teplodvor.ru/nasosy/]www.teplodvor.ru/nasosy/[/url]  Здесь наглядно отображены подкатегории товара (количество) и бренды по подкатегориям, которые позволяют покупателю быстрее выбрать необходимый ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад