GrigorevaDaria

Инженер-проектировщик ОВиК

Проектирование ОВК:

1) Проектирование систем вентиляции для гостиницы ПаркИнн "Прибалтийская", г. Санкт-Петербург

2)Проектирование систем кондиционирования и вентиляции для гостиницы ХолидейИнн "Сокольники", г. Москва

3)Проектирование систем отопления и вентиляции для коттеджного поселка "ВитаВерде", г. Москва.

4) Проектирование систем вентиляции для судомеханического цеха, г.Санкт-Петербург.

5)Проектирование промышленной вентиляции завода по убою и переработке индейки в составе комплекса по промышленному выращиванию индейки в Пензенской области (ГК "Дамате").

6) Проектирование промышленной вентиляции Трубосварочного цеха Выксенского металлургического завода.

7) Проектирование общеобменной вентиляции хостела в г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.40

8) Проектирование общеобменной вентиляции коттеджного комплекса в г. Зеленогорск.

9) Проектирование промышленной вентиляции на пивоваренном заводе

10) Проектирование промышленной вентиляции в кондитерском цехе

11) Проектирование общеобменной вентиляции сети столовых "Тарелка"