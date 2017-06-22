GrigorevaDaria

Дарья Григорьева GrigorevaDariaGrigorevaDaria
Проектирование ОВК:
1) Проектирование систем вентиляции для гостиницы ПаркИнн "Прибалтийская", г. Санкт-Петербург
2)Проектирование систем кондиционирования и вентиляции для гостиницы ХолидейИнн "Сокольники", г. Москва
3)Проектирование систем отопления и вентиляции для коттеджного поселка "ВитаВерде", г. Москва.
4) Проектирование систем вентиляции для судомеханического цеха, г.Санкт-Петербург.
5)Проектирование промышленной вентиляции завода по убою и переработке индейки в составе комплекса по промышленному выращиванию индейки в Пензенской области (ГК "Дамате").
6) Проектирование промышленной вентиляции Трубосварочного цеха Выксенского металлургического завода.
7) Проектирование общеобменной вентиляции хостела в г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.40
8) Проектирование общеобменной вентиляции коттеджного комплекса в г. Зеленогорск.
9) Проектирование промышленной вентиляции на пивоваренном заводе
10) Проектирование промышленной вентиляции в кондитерском цехе
11) Проектирование общеобменной вентиляции сети столовых "Тарелка"