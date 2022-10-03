Grigorii_G

Эксперт по управлению данными

Работа на фрилансе по профилю CDO / Chief Data Officer и CDTO / Chief Digital Transformation Officer

Более 17 лет опыта организации, разработки и реализации различных бизнес и ИТ проектов, связанных с качеством данных, цифровизацией бизнес процессов. Создании, управлении и развития кросс-функциональных команд и подразделения в целом.

Владею навыками в управлении проектами и стратегическом управление информационными системами.

Люблю работать с людьми и для людей.