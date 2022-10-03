Grigorii_G

Эксперт по управлению данными
Работа на фрилансе по профилю CDO / Chief Data Officer и CDTO / Chief Digital Transformation Officer
Более 17 лет опыта организации, разработки и реализации различных бизнес и ИТ проектов, связанных с качеством данных, цифровизацией бизнес процессов. Создании, управлении и развития кросс-функциональных команд и подразделения в целом.
Владею навыками в управлении проектами и стратегическом управление информационными системами.
Люблю работать с людьми и для людей.
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